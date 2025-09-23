‘Couro de rato’ morre em intervenção policial em Tracuateua

Um homem identificado somente como ‘Couro de Rato’ morreu em uma intervenção policial em Tracuateua, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (22), na localidade Areia Branca. As informações policiais são de que os agentes receberam denúncias sobre a localização de um homem armado que seria suspeito de envolvimento em vários crimes em Bragança e região.

Segundo os relatos iniciais, o suspeito já seria conhecido pelas guarnições por cometer roubos na área e também era suspeito de envolvimento no furto de uma arma de uma policial. Após as denúncias sobre o local onde o suspeito estaria, os agentes foram ao endereço, no Ramal do Cajual. Ao chegarem à área, foi realizado o cerco para evitar a possível fuga do investigado.

Ainda conforme os relatos da PM, ’Couro de Rato’ teria visualizado a chegada da viatura e tentado fugir correndo para uma das margens de um rio. Os agentes contam que o homem teria feito disparos contra a equipe, momento em que ocorreu uma troca de tiros. O suspeito foi atingido e socorrido pelos policiais ao Hospital Santo Antônio em Bragança. No local foi constatado o óbito do suspeito. Na ação, os agentes recuperaram uma pistola e um carregador sem munições.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.