Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

‘Couro de rato’ morre em intervenção policial em Tracuateua

O caso ocorreu na segunda-feira (22), na localidade Areia Branca

O Liberal
fonte

‘Couro de rato’ morre em intervenção policial em Tracuateua. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado somente como ‘Couro de Rato’ morreu em uma intervenção policial em Tracuateua, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (22), na localidade Areia Branca. As informações policiais são de que os agentes receberam denúncias sobre a localização de um homem armado que seria suspeito de envolvimento em vários crimes em Bragança e região.

Segundo os relatos iniciais, o suspeito já seria conhecido pelas guarnições por cometer roubos na área e também era suspeito de envolvimento no furto de uma arma de uma policial. Após as denúncias sobre o local onde o suspeito estaria, os agentes foram ao endereço, no Ramal do Cajual. Ao chegarem à área, foi realizado o cerco para evitar a possível fuga do investigado.

Ainda conforme os relatos da PM, ’Couro de Rato’ teria visualizado a chegada da viatura e tentado fugir correndo para uma das margens de um rio. Os agentes contam que o homem teria feito disparos contra a equipe, momento em que ocorreu uma troca de tiros. O suspeito foi atingido e socorrido pelos policiais ao Hospital Santo Antônio em Bragança. No local foi constatado o óbito do suspeito. Na ação, os agentes recuperaram uma pistola e um carregador sem munições.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial com morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INTERVENÇÃO POLICIAL

‘Couro de rato’ morre em intervenção policial em Tracuateua

O caso ocorreu na segunda-feira (22), na localidade Areia Branca

23.09.25 15h53

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado amarrado e com sinais de violência em Santarém

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (23), no bairro Santarenzinho

23.09.25 14h26

POLÍCIA

Briga de família leva PM a descobrir venda ilegal de armas no Marajó

O suspeito de ser o responsável pelo material conseguiu fugir

23.09.25 13h40

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Empresário morto em Castanhal: quarto suspeito é preso após se apresentar à Polícia Civil

Segundo a PC, João Vitor das Chagas Souza conduzia a motocicleta utilizada na morte da vítima

23.09.25 11h44

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

POLÍCIA

Briga de família leva PM a descobrir venda ilegal de armas no Marajó

O suspeito de ser o responsável pelo material conseguiu fugir

23.09.25 13h40

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado amarrado e com sinais de violência em Santarém

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (23), no bairro Santarenzinho

23.09.25 14h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda