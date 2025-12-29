ação integrada no baixo amazonas resulta na prisão de duas pessoas e apreensão de entorpecentes

Duas pessoas presas e apreensão de 47 kg de entorpecentes em uma embarcação oriunda de Manaus (AM). Esse é o resultado de uma ação integrada de fiscalização realizada, neste domingo (28), por meio da Base Integrada Fluvial "Candiru", no Baixo Amazonas. A ocorrência contou com efetivo do Grupamento Fluvial (GFLU), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), além de agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil que, durante diligências de rotina, encontraram na embarcação "NS I", no setor de camarotes destinado à tripulação, uma caixa com vários tabletes de substância aparentando ser entorpecente.

Aos agentes, ainda conforme a Segup, o responsável pelo camarote confirmou estar transportando o material ilícito e, também, informou que mais daquele material estaria em outro compartimento, levando os agentes de segurança até o camarote do comandante da embarcação, onde de fato havia vários tabletes do mesmo material.

No total, foram localizados 43 tabletes pesando aproximadamente 47,150 kg de entorpecente, destes 31,650 kg semelhante a maconha do tipo skank, e 15,500 kg de pedra oxi. Diante dos fatos, duas pessoas foram conduzidas para apresentação à autoridade competente que compõe a Base Integrada Fluvial Candiru, assim como o material apreendido. A apreensão e prisões representam, mais uma vez, a efetividade das bases fluviais no combate ao narcotráfico e de crimes que utilizam a malha fluvial no Pará, destacou o secretário titular da Segup, Ualame Machado.

"A recente apreensão de entorpecentes reafirma a estratégia assertiva que temos implementado para o patrulhamento e a segurança fluvial. As bases fluviais, como a Candiru, são pilares essenciais para nossas ações em combate ao crime organizado, atuando em frentes geográficas que antes eram mais difíceis de monitorar”, disse. “A capacidade de resposta rápida e a inteligência operacional demonstrada garantem com que a logística do tráfico seja constantemente interrompida como tem sido feito semanalmente em várias apreensões”, afirmou o secretário.