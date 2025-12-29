Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Ação integrada no Baixo Amazonas resulta na prisão de duas pessoas e apreensão de entorpecentes

Os agentes localizaram 43 tabletes pesando aproximadamente 47,150 kg de drogas

O Liberal
fonte

No total, foram localizados 43 tabletes pesando aproximadamente 47,150 kg de entorpecente, destes 31,650 kg semelhante a maconha do tipo skank, e 15,500 kg de pedra oxi (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Duas pessoas presas e apreensão de 47 kg de entorpecentes em uma embarcação oriunda de Manaus (AM). Esse é o resultado de uma ação integrada de fiscalização realizada, neste domingo (28), por meio da Base Integrada Fluvial "Candiru", no Baixo Amazonas. A ocorrência contou com efetivo do Grupamento Fluvial (GFLU), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), além de agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil que, durante diligências de rotina, encontraram na embarcação "NS I", no setor de camarotes destinado à tripulação, uma caixa com vários tabletes de substância aparentando ser entorpecente.

Aos agentes, ainda conforme a Segup, o responsável pelo camarote confirmou estar transportando o material ilícito e, também, informou que mais daquele material estaria em outro compartimento, levando os agentes de segurança até o camarote do comandante da embarcação, onde de fato havia vários tabletes do mesmo material.

No total, foram localizados 43 tabletes pesando aproximadamente 47,150 kg de entorpecente, destes 31,650 kg semelhante a maconha do tipo skank, e 15,500 kg de pedra oxi. Diante dos fatos, duas pessoas foram conduzidas para apresentação à autoridade competente que compõe a Base Integrada Fluvial Candiru, assim como o material apreendido. A apreensão e prisões representam, mais uma vez, a efetividade das bases fluviais no combate ao narcotráfico e de crimes que utilizam a malha fluvial no Pará, destacou o secretário titular da Segup, Ualame Machado.

VEJA MAIS:

image Base Candiru do Baixo Amazonas apreendeu 1,1 tonelada de drogas até setembro deste ano
Base também já apreendeu 388,4 metros cúbicos de madeira serrada e 14 toneladas de pescado ilegal

image Fiscalização na malha fluvial do Baixo Amazonas apreende mais de 13 toneladas de pescado irregular
Equipes policiais que atuam na Base Candiru, identificaram uma embarcação que transportava o pescado sem documentação legal

"A recente apreensão de entorpecentes reafirma a estratégia assertiva que temos implementado para o patrulhamento e a segurança fluvial. As bases fluviais, como a Candiru, são pilares essenciais para nossas ações em combate ao crime organizado, atuando em frentes geográficas que antes eram mais difíceis de monitorar”, disse. “A capacidade de resposta rápida e a inteligência operacional demonstrada garantem com que a logística do tráfico seja constantemente interrompida como tem sido feito semanalmente em várias apreensões”, afirmou o secretário.

 

Palavras-chave

ação integrada no baixo amazonas resulta na prisão de duas pessoas e apreensão de entorpecentes

jornal amazônia
Polícia
.
