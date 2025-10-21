Capa Jornal Amazônia
Fiscalização na malha fluvial do Baixo Amazonas apreende mais de 13 toneladas de pescado irregular

Equipes policiais que atuam na Base Candiru, identificaram uma embarcação que transportava o pescado sem documentação legal

Agência Pará

Ações de segurança desenvolvidas por meio da Base Integrada Fluvial de Candiru, instalada em Óbidos, realizaram na manhã de segunda-feira, 20, a apreensão de cerca de 13 toneladas de pescado que estavam sendo transportadas por uma embarcação vinda do Amazonas com destino à Santarém, no Pará. Os agentes, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), atuam de forma contínua na fiscalização de embarcações que cruzam a região do Baixo Amazonas. 

“Todas as ações são coordenadas para que as fiscalizações na malha fluvial de Óbidos aconteça de forma diária e com isso conseguimos identificar esse tipo de carga ilícita e assim combatemos não apenas os crimes violentos, o tráfico de drogas, mas também os crimes ambientais”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado. 

Apreensão - A ação conjunta entre os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com uma equipe da Polícia Militar, realizaram abordagem na embarcação, “Zequeu III”, que trafegava pelo rio Amazonas vinda de Parintins com destino à Santarém, onde identificaram uma carga com aproximadamente 13 toneladas de pescado sem documentação legal. O material foi levado para a unidade de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, e posteriormente seguiu para a Vigilância Sanitária municipal onde está sendo analisado para possível doação para as comunidades ribeirinhas da região.

