Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-010, em Dom Eliseu

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na BR-010, no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira (29). O acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão que transportava madeira.

Ainda segundo o portal Dom Eliseu 24 horas, a vítima, que foi identificada como Igor Moraes da Silva, de 20 anos, morreu no local. Ele foi identificado após a chegada da Polícia Militar, que verificou seus documentos pessoais. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente. Policiais civis e militares também foram até o local e começaram a apurar as primeiras informações sobre as circunstâncias do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal informou que houve "um sinistro de trânsito" no km 37 da BR-010, em Dom Eliseu (PA), envolvendo uma carreta e uma motocicleta. O motociclista morreu no local. Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Dom Eliseu estão no local realizando as diligências iniciais sobre o caso.