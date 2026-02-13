Motociclista morre após ser atingida por caminhão de lixo em Benevides

Álem Raila Mendes de Souza, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado no começo da tarde de quinta-feira (12/2) na Rua Miranda Mateus com a Travessa das Violetas, no bairro das Flores, em Benevides, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que o condutor de um caminhão de lixo, ao dobrar, não teria visto a vítima, que estava parada na esquina, e a atingiu.

Com a batida, Álem morreu no local. A PM, assim que soube do caso, deslocou-se até o endereço e encontrou o corpo da vítima. Na sequência, os militares isolaram o entorno para que a Polícia Científica pudesse realizar a perícia e remoção do cadáver.

Ainda de acordo com a PM, o condutor do caminhão se apresentou na Delegacia de Benevides com a assessoria jurídica da prefeitura do município. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e da Prefeitura de Benevides. A reportagem aguarda retorno em ambas as solicitações.