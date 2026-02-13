Capa Jornal Amazônia
Motociclista morre após ser atingida por caminhão de lixo em Benevides

Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que o condutor de um caminhão de lixo, ao dobrar, não teria visto a vítima, que estava parada na esquina, e a atingiu

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o local do acidente. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Álem Raila Mendes de Souza, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado no começo da tarde de quinta-feira (12/2) na Rua Miranda Mateus com a Travessa das Violetas, no bairro das Flores, em Benevides, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que o condutor de um caminhão de lixo, ao dobrar, não teria visto a vítima, que estava parada na esquina, e a atingiu.

Com a batida, Álem morreu no local. A PM, assim que soube do caso, deslocou-se até o endereço e encontrou o corpo da vítima. Na sequência, os militares isolaram o entorno para que a Polícia Científica pudesse realizar a perícia e remoção do cadáver.

Ainda de acordo com a PM, o condutor do caminhão se apresentou na Delegacia de Benevides com a assessoria jurídica da prefeitura do município. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e da Prefeitura de Benevides. A reportagem aguarda retorno em ambas as solicitações.

