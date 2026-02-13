Suspeito de matar homem a tiros no Marajó é preso pela Polícia Civil

Raimundo Natalino Lima Almeida foi preso pela Polícia Civil do Pará nesta sexta-feira (13/2), em Salvaterra, no Marajó, suspeito de envolvimento na morte de Wellington Mendes dos Santos, de 25 anos. O crime ocorreu no dia 28 de novembro de 2025, na Vila Foz do Rio Camará, no mesmo município. Na ocasião, a vítima caminhava pela rua acompanhada de sua companheira e foi atingida por disparos de arma de fogo.

Contra Raimundo, a PC cumpriu um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. De acordo com as autoridades, durante as investigações do homicídio, houve a coleta de imagens, coleta do depoimento de testemunhas, reconhecimento formal, apreensão de roupas compatíveis com as descrições dos autores e análise de vínculos logísticos.

A partir desses elementos, a Polícia Civil conseguiu identificar Luiz Felipe dos Santos da Silva e um adolescente suspeitos de envolvimento no caso. O homem já foi detido, enquanto o garoto cumpre medida socioeducativa de internação.

A apuração policial também apontou que Raimundo foi responsável pela locação da motocicleta Honda Pop vermelha utilizada na ação criminosa e na fuga. Ainda segundo a PC, ele ainda teria ameaçado testemunhas.

O inquérito do homicídio já foi concluído e remetido ao Ministério Público. A polícia indiciou, prendeu e internou todos os envolvidos.