Operação no Pará prende 7 pessoas suspeitas em golpe do 'falso intermediário'

Sete pessoas foram presas nesta sexta-feira (13/2), no Amapá, suspeitas de envolvimento em um golpe conhecido como “falso intermediário” e que havia sido praticado nas redes sociais. Denominada de “Mendacium”, a operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará (PCPA) e contou com o apoio operacional da Polícia Civil do Amapá (PCAP). Segundo as investigações, os envolvidos utilizavam anúncios reais de veículos, enviando fotografias e dados verídicos dos bens para induzir as vítimas ao erro, simulando intermediação legítima da venda.

De acordo com a Polícia Civil do Pará, após a conclusão da negociação, os valores eram repassados via PIX para contas bancárias vinculadas a terceiros e, em seguida, transferidos de imediato para outros integrantes do grupo criminoso.

Segundo a delegada Vanessa Lee, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), diligências apontaram a relação entre a fraude e os alvos da operação. “Após representação pela quebra de sigilo bancário e análise técnica dos dados financeiros, foi constatada a movimentação fracionada e vinculação entre os investigados, que, inclusive, são apontados em outras investigações por crimes da mesma natureza”, explicou.

Os sete mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram cumpridos no Amapá, pela PCAP. Os dispositivos eletrônicos apreendidos e documentos de interesse investigativo serão submetidos à perícia técnica.

Ainda segundo a delegada Vanessa Lee, a operação evidencia a integração e cooperação interestadual entre as Polícias Civis do Pará e do Amapá. “Além do êxito da operação, a ação reforça o compromisso institucional no enfrentamento qualificado aos crimes cibernéticos e às organizações criminosas que atuam no ambiente digital”, concluiu.