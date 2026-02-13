Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Fiscalização resgata 130 quelônios, serpentes e jacarés em embarcação em Óbidos

Durante a ação, uma pessoa foi presa e levada até a delegacia do município

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial militar próximo de uma das caixas em que eram mantidos os animais. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Base Integrada Fluvial Candiru resgatou mais de 140 animais silvestres durante fiscalização realizada na quarta-feira (12), no município de Óbidos, no oeste do Pará. Os agentes encontraram 11 animais silvestres, sendo dez primatas de diferentes espécies e um gato-marisco, além de 100 filhotes e 30 quelônios adultos, duas serpentes e quatro filhotes de jacaré. Uma pessoa foi presa.

A ocorrência foi registrada durante abordagem à embarcação F/B Sanmarino, que fazia o trajeto entre Manaus (AM) e Belém (PA). A ação foi conduzida por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru.

Durante a fiscalização inicial, os agentes localizaram 11 animais silvestres, sendo dez primatas de diferentes espécies e um gato-marisco, todos acompanhados da documentação do transporte interestadual, oriundos do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Cetas/Ibama), com um passageiro.

No entanto, após uma revista minuciosa no camarote do mesmo passageiro, a equipe identificou outros 136 animais mantidos de forma irregular, sem qualquer autorização legal.

Foi feito contato com a chefia do Cetas/Ibama no Amazonas, que informou não reconhecer os animais encontrados de forma irregular, e orientou a adoção das medidas legais cabíveis. Além da ausência de documentação, os animais estavam acondicionados de forma inadequada, o que pode caracterizar maus-tratos e agravamento do crime ambiental.

A pessoa responsável pelo transporte irregular dos animais foi detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil em Óbidos, onde prestou depoimento.

Os animais foram encaminhados, sob escolta policial, para o município de Santarém, com apoio do Ibama e de outros órgãos ambientais. Depois disso, os agentes levaram as espécies até o Zoológico da Universidade da Amazônia (ZooUNAMA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

