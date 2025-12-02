Suspeito de assaltar estabelecimento comercial na Pedreira é preso em Ananindeua

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta segunda-feira (1º), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por roubo majorado. A ação foi realizada pela Seccional Urbana da Sacramenta.

O caso ocorreu em 29 de setembro, quando dois homens assaltaram um estabelecimento comercial em uma passagem no bairro da Pedreira, em Belém. Na ocasião, um dos envolvidos, que conduzia o veículo utilizado no crime, foi preso em flagrante por policiais militares.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou o segundo suspeito como o responsável pela abordagem durante o assalto. Ele já havia sido detido em novembro por descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O mandado foi cumprido na Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Ananindeua, onde o suspeito já estava preso. Ele permanece à disposição da Justiça.