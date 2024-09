Homem é flagrado tentando arrastar mulher para dentro de um carro em São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento de pânico pelo qual passou uma mulher que escapou, por pouco, da tentativa de um homem de empurrá-la para dentro do carro dele à força. O caso aconteceu em São Paulo (SP), supostamente em frente a uma escola estadual, no último dia 13 de setembro. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo diz que o caso é investigado pelo 57° Distrito Policial (Parque da Mooca).

As informações são do perfil de notícias Leste Online, que descreve que o homem desce de um veículo modelo Uno Vivace, de cor prata, sem placa e, quando a mulher se aproxima, caminhando pela calçada, ele a intercepta e logo a segura pelo braço, tentando empurrá-la até a porta traseira do carro.

VEJA MAIS

A vítima resiste e chega a se segurar no tronco de uma árvore próxima ao carro, se opondo à força do homem. Quando consegue se livrar dele, ela corre imediatamente para o outro lado da rua.

O texto diz, ainda, que o sujeito tem aterrorizado as pessoas em dois bairros: Sapopemba e Mooca e orienta que, caso alguém reconheça o sujeito do vídeo ou o seu veículo nas ruas, que acione imediatamente a polícia pelo número 190.

Nos comentários da publicação, nas redes sociais, alguns internautas expressam a necessidade de as mulheres andarem com objetos que possam usar como arma para se defender: "Andem com guarda-chuva de madeira! E isso não é sobre chuva!", diz um comentário. "Vou andar com meu maçarico", diz outro. "Mulherada, aprendam defesa pessoal", diz um terceiro.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à SSP de São Paulo para mais detalhes sobre o caso. A autoridade respondeu dizendo que solicitou a prisão do suspeito e aguarda manifestação do Judiciário. "Diligências estão em andamento para a coleta de provas e a análise das imagens de câmeras de segurança visando à localização do homem".