Motociclista morre após colisão com caminhão no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Paulo Victor Silva da Luz, de 20 anos, morreu após colidir a motocicleta que trafegava contra um caminhão nesta quarta-feira (18/9), na avenida Governador Hélio Gueiros, próximo ao Residencial Solar do Coqueiro, no bairro de mesmo nome, em Ananindeua, na Grande Belém. Até o momento, não há detalhes das circunstâncias do acidente de trânsito.

Segundo as autoridades, o condutor do caminhão foi conduzido pela polícia até a Seccional de Ananindeua. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.