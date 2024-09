Tio e sobrinha morrem após colisão entre moto e caminhão na BR-316, em São Francisco do Pará

Francisco Alderi da Silva Rodrigues e a sobrinha dele, Ocilia Sabrina Silva da Luz, morreram após a motocicleta em que trafegavam colidir com um caminhão no quilômetro 79 da BR-316, em São Francisco do Pará, no nordeste do paraense. Conforme as informações iniciais, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram antes do socorro ser chamado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já está no local, o acidente de trânsito ocorreu por volta de 7h da manhã desta terça-feira (17/09). Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente por meio da Delegacia de São Francisco do Pará. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Testemunhas relataram que as vítimas seriam moradores da agrovila Castelo Branco. No momento do acidente, as vítimas trafegavam em uma moto Honda CG 150 Titan Ks azul perto do posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), entre Castanhal e Santa Maria do Pará.

Algumas pessoas disseram à Polícia Civil que o motorista do caminhão seguia na pista sentido Castanhal a Santa Maria do Pará, quando freou repentinamente para não bater na traseira de uma carreta, que estava parada no posto fiscal da Sefa. De acordo com as autoridades, o caminhão então entrou na faixa contrária e foi nesse momento que bateu na moto onde estavam Francisco e Ocilia.

Vídeos feitos por pessoas na área mostram o trânsito lento no local e o casal caído na pista. Alderi, que vestia roupas de trabalho, aparece próximo a moto. Já Sabrina, com o impacto da colisão, saiu em uma área de mato, às margens da BR.

Conforme a PRF, uma equipe esteve no local apurando o ocorrido. O Instituto Médico Legal foi acionado. O caminhoneiro envolvido no acidente permaneceu no local após a colisão. No entanto, ainda não há informações se o motorista prestou socorro às vítimas.