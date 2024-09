Ônibus atropela e mata ciclista no bairro do Telégrafo

Na tarde desta terça-feira (17), um acidente com vítima fatal ocorreu na Rua Curuçá, no bairro do Telégrafo, em Belém. O acidente aconteceu em frente a um supermercado, chocando os moradores e frequentadores da área.

Segundo informações preliminares, a vítima, identificada como Landoaldo Rodrigues Alves, de 54 anos, estava de bicicleta e as circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e recolher evidências que possam ajudar a esclarecer os detalhes do ocorrido. O trânsito na Rua Curuçá ficou parcialmente interrompido, gerando congestionamento nas redondezas.

*Matéria em atualização