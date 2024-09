Acidente com motociclista deixa trânsito lento na Transcoqueiro, em Ananindeua

Um acidente de trânsito envolvendo um motociclista foi registrado na manhã desta terça-feira (17/09), na Transcoqueiro, bairro do Una, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, um motociclista precisou ser socorrido por um ambulância do Samu, após ficar ferido devido a uma queda no local. Um congestionamento se formou na área, que costuma ter grande movimentação.

