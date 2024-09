Empresário de Tucuruí morre em acidente de trânsito na PA-150

Iranildo de Sousa, de 48 anos, conhecido pelo apelido de “Baixinho do Peri”, morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado (14/9), na rodovia estadual PA-150, entre os municípios de Goianésia do Pará e Jacundá, no sudeste paraense. Iranildo era um empresário do ramo de autopeças. Ele dirigia uma caminhonete modelo S-10 e transportava uma passageira, identificada como Gisiane Barros Leal, que sobreviveu ao acidente.

A mulher relatou à polícia que Iranildo tentou realizar uma ultrapassagem de um caminhão, mas não conseguiu concluí-la, perdendo o controle da direção e capotando várias vezes o veículo.

Conforme o portal Correio de Carajás, marcas de frenagem e diversos fragmentos de peças do automóvel foram encontrados espalhados pela rodovia no trecho onde aconteceu o sinistro de trânsito. A caminhonete ficou suspensa por um poste da rede de energia elétrica.

Giziane Leal foi resgatada e segue internada no Hospital Regional de Tucuruí (HRT). Até o momento, o estado de saúde dela é desconhecido. O velório do empresário aconteceu no domingo (15/9), no Pátio dos Santos, da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, em Tucuruí, onde ele morava.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.