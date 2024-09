Homem morre após carro despencar de ponte em Aurora do Pará

Um trágico acidente envolvendo um carro de passeio resultou na morte de Rômulo Diniz Gondim Filho, na cidade de Aurora do Pará, nordeste paraense. O caso ocorreu na manhã de domingo (15/09), quando o veículo conduzido pela vítima despencou de uma ponte, na estrada que dá acesso à comunidade Boa Vista, próximo ao ramal do KM 59, nas proximidades de Pedro Pires.

Segundo as informações iniciais, testemunhas acionaram a PM para informar sobre o acidente. Quando a Polícia Militar chegou ao local, constatou o acidente. As pessoas da área informaram que Rômulo perdeu o controle do veículo e caiu da ponte. O carro ficou com as rodas para cima e a parte da cabine do motorista e passageiros completamente submersa no rio. Com a situação, a vítima, que estava sozinha no carro, morreu na hora.

Ainda não há mais informações sobre o que teria ocorrido para a vítima perder o controle do carro. Os policiais realizaram o acionamento da Polícia Científica para retirar o corpo de dentro do carro. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde seriam realizados os exames cadavéricos.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente por meio da delegacia de Aurora do Pará. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.