Motociclista morre após acidente grave na ponte do rio Itacaiunas, em Marabá

Na manhã deste sábado (14/09), um trágico acidente ocorreu na BR-230, sobre a ponte do rio Itacaiunas, no núcleo Cidade Nova, em Marabá, resultando na morte de Leandro Barbosa. A vítima, identificada por familiares no Instituto Médico Legal (IML), perdeu o controle da motocicleta que pilotava e colidiu violentamente contra a mureta de proteção da ponte, morrendo no local. Com informações do site Portal Debate.

De acordo com relatos preliminares, Leandro estaria em alta velocidade no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a gravidade da colisão. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado para fora da pista, batendo a cabeça com força. Marcas de sangue no asfalto evidenciaram a seriedade do ocorrido.

Informações locais indicam que Leandro sofria de epilepsia, e essa condição pode ter sido um fator no acidente. A Polícia Militar isolou a área imediatamente após o incidente, aguardando a chegada da equipe do IML, que realizou a remoção do corpo. A perícia vai investigar o caso para esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente.

Leandro Barbosa fazia parte de uma tradicional família da Cidade Nova, o que gerou grande comoção na comunidade. As autoridades continuam a investigar se a condição de saúde da vítima ou outros fatores contribuíram para o trágico desfecho.