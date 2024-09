Motociclista morre após colidir frontalmente com caminhonete na PA-160, no sudeste do Pará

Hélio Cardoso dos Santos, de 50 anos, morreu na tarde deste domingo (15/9) após colidir contra uma caminhonete na rodovia PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Aparentemente, Hélio perdeu o controle da motocicleta que conduzia e bateu frontalmente com o veículo maior, que era ocupado por quatro pessoas.

Conforme o Portal Pebão, o choque entre os automóveis causou graves traumas na cabeça de Hélio, que morreu no local. Nenhum dos ocupantes da caminhonete se feriu.

O caso será investigado pela Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o sinistro de trânsito e aguarda retorno.