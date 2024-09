motociclista ‘voa’ após ser atingido por veículo na avenida padre bruno sechi, em belém

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na avenida Padre Bruno Sechi, em Belém. O acidente ocorreu na sexta-feira (13) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o condutor de um veículo branco fazendo uma manobra proibida na avenida, bem em cima da faixa de pedestres, no momento em que o motociclista passava pelo local.

A moto colidiu com o carro. O motociclista foi arremessado e caiu na frente do veículo particular. Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu. Um ciclista passava na hora e, por pouco, também não foi atingido. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.