Carro roubado de dentista arrastada e morta na Pedreira é localizado em Belém

A polícia localizou, na manhã deste domingo (15/09), o carro que havia sido roubado durante um assalto na vila Aleixo, no bairro da Pedreira, em Belém, no último sábado (14/09). O crime resultou na morte da pastora e dentista Andreza Kelly Coutinho Dias, de 45 anos, que foi arrastada durante a fuga dos suspeitos. O veículo, modelo Ford Ecosport, foi encontrado abandonado no conjunto Paraíso dos Pássaros, no bairro Maracangalha. Segundo a PC, o carro será periciado.

Segundo as informações policiais, ninguém foi preso até o momento. O veículo estava sendo procurado após o caso ganhar grande repercussão nas redes sociais. O veículo foi encaminhado para a Delegacia da Sacramenta, onde o caso está sendo investigado. As buscas continuam pelos suspeitos que aparecem em câmeras de segurança cometendo o assalto.

Em nota, a PC informou que trabalha para identificar e localizar os envolvidos no crime. “O carro da vítima foi localizado e será periciado. O caso é investigado como latrocínio por meio da seccional da Pedreira”, diz o comunicado.

O crime

Andreza morreu morreu após ser arrastada pelo próprio veículo, na manhã de sábado (14), no bairro da Pedreira, em Belém. O carro da vítima foi roubado em uma vila, na travessa Barão do Triunfo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação dos suspeitos. Os homens entraram no carro, que saiu de marcha ré, levando Andreza pendurada na janela. Ela caiu e bateu a cabeça no chão. Os homens fugiram no automóvel.

Segundo um familiar da vítima, que não quis ser identificado, Andreza estava saindo de casa para deixar a filha no colégio. Ela deixou a porta do carro aberta e a filha, de 15 anos, estava dentro do veículo. A vítima retornou em casa para pegar algo que esqueceu quando os suspeitos entraram na vila e viram o carro de porta aberta. Eles invadiram a casa de Andreza, agrediram ela e a mãe, de 70 anos, e tomaram a chave do carro da dentista. Eles entraram no veículo. A filha percebeu a movimentação e saiu do carro.

Andreza pensou que a filha ainda estava dentro do automóvel. Assim, ela segurou na porta do carro. Nesse momento, o carro arrancou, arrastando Andreza pela vila. A dentista foi socorrida e levada ao hospital Metropolitano, mas não resistiu e morreu.