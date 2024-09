Telefonema leva 'Marcão' até a morte a tiros em Cametá

Marcos dos Santos Freitas, de 21 anos, conhecido pelo apelido de “Marcão”, foi assassinado a tiros no fim da noite de terça-feira (17/9), na comunidade Parque Encantado, em Cametá, nordeste do Pará. De acordo com a polícia, ele tinha recebido uma ligação por volta das 23h, e foi até o local onde foi morto por dois homens que estavam em uma motocicleta preta.

As polícias Civil e Militar foram acionadas ao homicídio, porém, assim que chegaram na cena do crime, os suspeitos já tinham fugido. Conforme a polícia, a principal linha de investigação é de que Marcos tenha sido alvo de uma emboscada, por conta do telefonema que o levou até o local.

Segundo a PM, a vítima tinha passagem por tráfico de drogas e as autoridades desconfiam que a morte dela possa ter relação com a venda de entorpecentes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.