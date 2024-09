Motociclista mata dois homens a tiros no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua

Dois homens, ainda não identificados, foram assassinados a tiros no fim da tarde deste domingo (15/9), no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a polícia, um motociclista se aproximou das vítimas e efetuou os disparos contra elas.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso e mostra o momento que tentam socorrer uma das vítimas, logo após o ataque. Ao fundo da gravação é possível escutar pessoas comentando que o homem baleado que aparece na gravação estava “avisado”, ou seja, supostamente jurado de morte.

As motivações por trás do duplo homicídio são desconhecidas até o momento. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com as polícias Civil e Militar para coletar mais informações do caso e aguarda retorno.