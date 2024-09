Professor é morto com disparos de arma de fogo em ramal de Santa Izabel do Pará

Um professor identificado como Antônio Mário Ferreira Modesto, de 52 anos, foi encontrado morto no ramal da Vila do Campinense, zona rural de Santa Izabel do Pará, nordeste do Estado. Conforme as informações de testemunhas, a vítima foi localizada no sábado (14/09) e tinha perfurações feitas por arma de fogo na região da cabeça. Ainda não há informações sobre a motivação ou autoria do homicídio.

Segundo as informações de testemunhas, a Polícia Militar foi chamada por pessoas que informaram sobre a localização do corpo de um homem em uma área de mata e com pouca movimentação. Ao chegar no local, os agentes constataram o crime, que teria ocorrido durante a madrugada. O corpo da vítima estava jogado de bruços e havia sangue próximo a cabeça de Antônio. Os PMs informaram o caso para a Polícia Científica que realizou a perícia no local e coletou as informações iniciais com testemunhas, antes de realizar a remoção do corpo.

Os moradores da área informaram não terem ouvido os disparos e que também não perceberam nenhuma movimentação suspeita durante a noite. No local, as testemunhas ainda teriam levantado a hipótese do corpo ter sido desovado na área. Porém, somente as investigações realizadas pela Polícia Civil poderão esclarecer as reais causas da morte de Antônio.

Nas redes sociais, várias pessoas lamentaram a morte do professor, que lecionava em uma instituição de ensino da cidade de Santo Antônio do Tauá. Em nota, a Polícia Civil informa que trabalha para identificar e localizar os envolvidos na morte do professor de 52 anos. O caso é investigado por meio da delegacia de Santa Izabel e perícias foram solicitadas.