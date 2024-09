Padrasto é preso suspeito de matar enteado enforcado em Novo Progresso

Uma criança de 7 anos foi morta com sinais de enforcamento dentro da casa onde morava na cidade de Novo Progresso, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (15/09), após uma suposta discussão entre a mãe do menino e o companheiro, o padrasto da vítima. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do caso brutal foi preso em flagrante por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça.

Conforme o Portal Folha do Progresso, as investigações iniciais realizadas pela Polícia Militar apontam que o assassinato da criança teria sido um ato de vingança do padrasto. Os relatos coletados com familiares da vítima são que a mãe do menino e o companheiro estavam em uma festa ingerindo bebidas alcoólicas. Na ocasião, por volta de 2h, o casal teria se desentendido devido ciúmes.

De acordo com os policiais, o padrasto teria saído da festa e retornado para a casa, onde a criança estava dormindo. Ao chegar no local,o homem teria enforcado a criança com uma corda. Além disso, após o assassinato, o padrasto ainda teria enviado mensagens para a mulher, via celular, informando sobre o crime. No entanto, a mulher não viu as mensagens imediatamente. Ela soube da morte do filho somente durante a manhã, quando retornou para casa e encontrou a criança sem vida.

A mulher acionou a PM, que fez a prisão do suspeito em flagrante. O corpo do menino ainda teria sido levado por uma funerária para o hospital municipal, onde passou por exame necroscópico.

"A Polícia Civil informa que o suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça. O caso é investigado sob sigilo por meio da delegacia de Novo Progresso", diz a nota enviada pela PC.