Polícia prende suspeito de assassinar homem no dia de seu aniversário em Parauapebas

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu, na última quinta-feira (12), o principal suspeito de envolvimento no assassinato de Waldeny Lima da Silva, morto a tiros no dia 7 deste mês, data em que comemorava seu aniversário. A operação, conduzida pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas, cumpriu um mandado de prisão temporária emitido pela 2ª Vara Criminal do município. Com informações do site Pebinha de Açúcar.

Durante a ação policial, além da prisão do suspeito, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do homem. No local, os policiais encontraram uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, que pode ter sido a arma usada no crime. A arma foi apreendida e será periciada para verificar se realmente foi utilizada no homicídio.

Arma apreendida pela Polícia Civil (Reprodução/Pebinha de Açúcar)

Waldeny foi morto a tiros na avenida Inglaterra, no Bairro Novo Horizonte, em Parauapebas. De acordo com testemunhas, ele foi alvejado por vários disparos, sem chances de defesa. O caso gerou comoção na comunidade local, que aguarda respostas sobre as motivações do crime.

VEJA MAIS

As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do homicídio e confirmar a real participação do suspeito preso. A Polícia Civil informou que novas diligências estão sendo realizadas e outras pessoas envolvidas no crime podem ser identificadas nas próximas semanas.