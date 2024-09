Suspeito é preso por matar avó e neto por causa de cartão do Bolsa Família; entenda

A Polícia Civil prendeu, na madrugada da última quinta-feira (12), um dos quatro suspeitos envolvidos no brutal assassinato de uma mulher de 63 anos e seu neto de 16, em janeiro deste ano, na cidade de Remígio, no Agreste da Paraíba, devido a um cartão do Bolsa Família. Os outros três suspeitos continuam foragidos.

As vítimas, Maria de Fátima Pereira da Silva e Wellington Bruno da Silva Cavalcanti, foram mortos a tiros em suas casas. A idosa foi socorrida pelo Samu e levada a um hospital local, mas não sobreviveu aos ferimentos. Wellington Bruno, que ficou em estado crítico, foi transferido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde também faleceu.

Segundo as investigações, conduzidas pelo delegado Danilo Orengo, a motivação do crime teria se dado por um conflito envolvendo o cartão do Bolsa Família da filha da idosa, que também era mãe do adolescente. O cartão estaria sendo utilizado por uma facção criminosa para realizar saques, com a filha de Maria de Fátima recebendo drogas em troca.

A situação se agravou quando a mãe exigiu a devolução do cartão, o que resultou na retaliação brutal, com o duplo homicídio. Segundo divulgado pela polícia, a mulher se encontra atualmente internada num centro de reabilitação de dependentes químicos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)