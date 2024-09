Dentista morre após ser arrastada por veículo roubado em Belém

Uma mulher morreu após ter sido arrastada pelo próprio veículo, na manhã deste sábado (14), no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima é a pastora e dentista Andreza Monteiro, de 45 anos. O carro dela foi roubado em uma vila na travessa Barão do Triunfo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação dos bandidos. O carro saiu de marcha a ré, levando Andreza. Ela cai, batendo a cabeça no chão, e os homens fogem no automóvel. A reportagem conversou com um familiar da vítima, que pediu para não ser identificado.

Essa pessoa contou que Andreza Kelly Coutinho dias estava saindo de casa para deixar a filha no colégio. Ela deixou a porta de seu carro aberta e sua filha, de 15 anos, dentro do carro enquanto iria pegar algo dentro de casa.

Nesse intervalo, cinco homens entraram na vila e avistaram o carro de porta aberta. Eles invadiram a casa de Andreza, agrediram ela e sua mãe, de 70 anos, e tomaram a chave do carro da dentista. Eles entraram no veículo. A filha percebeu a movimentação e saiu do carro.

No entanto, Andreza pensou que a filha ainda estava dentro do automóvel. E, com medo de que os bandidos a levassem junto, segurou firme na porta do carro. Nesse momento, o que estava ao volante arrancou com o carro, arrastando Andreza pela vila. Ela caiu e bateu a cabeça no chão. A dentista foi socorrida e levada ao hospital Metropolitano, mas não resistiu e morreu.

O veículo (um Ford Ecosport SE 1.5, de placas QVE8J04) ainda não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil informa que testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar nas investigações. E que o caso é investigado como latrocínio por meio da Seccional da Pedreira.