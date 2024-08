polícia prende suspeito de envolvimento no latrocínio de picolezeiro de castanhal

A Delegacia de Homicídios (DH) de Castanhal, nordeste paraense, prendeu Diego de Aviz Sodré nesta quarta-feira (28/8), suspeito de envolvimento na morte do picolezeiro Heltalino Mineiro Silva. Segundo a Polícia Civil, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município no dia 15 de julho deste ano, com sinais de traumatismo craniano e logo depois morreu. As investigações da PC apontaram que Heltalino foi vítima de um latrocínio.

A possibilidade de que a vítima tivesse sido roubada e depois morta, já era uma das linhas de investigações da polícia. Isso porque quando o vendedor de picolé foi encontrado desacordado em uma via pública do Conjunto Novo Horizonte, antes mesmo de ser levado à UPA, Heltalino não estava com nenhum pertence. A partir desse detalhe, os agentes levantaram a hipótese de que ele pudesse ter sido assaltado e seus bens, subtraídos.

Em pouco mais de um mês de investigações, a DH conseguiu ligar Diego ao caso. De acordo com as autoridades, o suspeito, apesar de ter negado participação, teve um envolvimento ativo na morte de Heltalino.

Com o avanço da apuração do crime, a polícia representou pela captura de Sodré e, após determinação da 2ª Vara Criminal de Castanhal, cumpriram, nesta quarta-feira, o mandado de prisão preventiva expedido contra ele. O preso foi colocado à disposição da Justiça.

Conhecido como “Helton Picolezeiro”, o vendedor de picolés, que era bastante conhecido, costumava circular no centro de Castanhal, entre outros locais do município.