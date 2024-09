Jovem é perseguido e morto a facadas no sudoeste do Pará

Gabriel Portela, de 28 anos, foi assassinado a facadas na madrugada de quinta-feira (12/9), no bairro Cacau, em Trairão, município sudoeste do Pará. De acordo com a polícia, a vítima estava na residência de uma mulher quando o ex-companheiro dela, identificado apenas como Willyan, invadiu o imóvel e atacou Gabriel a golpes de faca e facão.

VEJA MAIS

Conforme o Portal Giro, Willyan chegou a bater na porta da residência, mas a ex-companheira não quis abri-la e o avisou que chamaria a polícia. Segundo as autoridades, o suspeito, que estava embriagado, forçou a entrada na residência e, ao ver que a mulher estava com Gabriel, atacou o rapaz. A vítima ainda fugiu da casa e correu para a rua, mas foi perseguido pelo suspeito até ser atingido com golpes de facão na parte de trás da cabeça da vítima.

A principal linha de investigação, feita pela delegacia de Trairão, é de que o caso se trate de um crime passional, aquele que é cometido por uma pessoa que está descontrolada emocionalmente e motivada por sentimentos intensos. Até o começo da tarde desta sexta-feira (13/9), o suspeito ainda se encontrava foragido.

Ajude a polícia a encontrar o suspeito

Quaisquer informações que possam ajudar na localização de Willyan podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.