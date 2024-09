Homem é preso após ameaçar companheira com faca em Benevides

Um homem identificado como Alessandro da Silva Costa foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (10), em Benevides, após ameaçar sua companheira com uma faca. O caso ocorreu por volta das 10h45, na residência do casal, localizada na 5ª Travessa do Neópolis.

De acordo com o relato da vítima, Alessandro teria iniciado uma discussão com xingamentos e humilhações, comportamento que, segundo Ana Paula, era recorrente. Durante a discussão, o homem pegou uma faca e colocou-a no pescoço da vítima, ameaçando matá-la. A vítima conseguiu escapar pulando pela janela do quarto e correu diretamente para a Delegacia de Benevides, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, onde denunciou o companheiro.

Uma equipe de policiais civis foi até o endereço informado pela vítima. No local, encontraram Alessandro da Silva Costa e apreenderam a faca utilizada na ameaça.

O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado como violência doméstica e ameaça, com agravante de uso de arma branca. Ana Paula, ainda abalada, solicitou medidas protetivas contra o agressor.

A Polícia Civil segue apurando o histórico de agressões, já que a vítima relatou que o comportamento violento de Alessandro era frequente, envolvendo humilhações e injúrias ao longo da convivência do casal.