Polícia prende homem suspeito de assassinar paraense a facadas em Curitiba

Um homem de 33 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na segunda-feira (9/9), em Curitiba, capital do Paraná, suspeito de matar a paraense Drielle Alice Teixeira Cezar da Cruz, 27. O crime aconteceu no dia 6 de julho deste ano, dentro da residência da vítima, no bairro Alto. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o suspeito desferiu golpes de faca contra ela e, antes de sair da residência, jogou sabão em pó sobre seu corpo. Apenas no dia 19 de julho que Drielle foi encontrada morta, quase duas semanas depois dela ter sido assassinada.

O homem fugiu após o crime, que é tratado como feminicídio, e teve a prisão preventiva representada pela PCPR. "No local foram coletadas impressões digitais em uma embalagem de sabão em pó, tais vestígios foram encaminhados para perícia papiloscópica. No laudo, constatou-se que o fragmento coletado foi produzido pelo suspeito", conta a delegada da PCPR Magda Hofstaetter.

A polícia conseguiu localizá-lo na capital dois meses após o crime. Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra homicídios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

O caso

Drielle foi encontrada morta, seminua e suja de sabão em pó, em uma kitnet de Curitiba. Inicialmente, as autoridades não encontraram o celular dela e o imóvel não apresentava sinais de arrombamento.

A paraense era uma pessoa muito reservada, tanto com a família quanto com amigos, o que acabou dificultando a obtenção de informações. Até o momento, a polícia não repassou o motivo do suspeito ter jogado sabão em pó sobre o corpo da vítima.