Paraense morre após ter corpo queimado pelo marido em Goiás

A família de Adriana Ferreira, de 30 anos, tenta trazer o corpo da paraense da cidade de Trindade, em Goiás, para ser sepultado em Breves, no Pará. Adriana foi vítima de feminicídio após ter 40% do corpo queimado pelo marido. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu no último domingo (08/09) no hospital. O marido de Adriana foi preso como principal suspeito por atear fogo com álcool na companheira. Ele também é suspeito de maus-tratos contra os três filhos de Adriana com idades entre seis e 11 anos.

A vítima chegou a ser socorrida, mas devido a gravidade das queimaduras precisou ficar em coma induzido em um hospital de Goiânia. A mãe de Adriana, Ana Maria Ferreira, viajou para a cidade na esperança de acompanhar a recuperação da filha, no entanto Adriana não resistiu aos ferimentos. Ana Maria Ferreira, que mora em Breves, na região do arquipélago do Marajó (PA), pede ajuda da população para conseguir custear o translado e enterro da filha na cidade natal.

Ao portal Correio de Carajás, Ana Maria Ferreira falou na tarde da última segunda-feira (9) que todos estão desolados. Ela esperava buscar a filha com vida e trazê-la de volta a terra natal. “Infelizmente não será mais possível, a minha filha morreu, e hoje eu quero ao menos poder enterrá-la perto de mim”, contou Ana Maria. Ana já está com os três netos e pretende ter guarda definitiva das crianças, duas meninas e um menino.

O portal O Globo detalhou que a equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Trindade prendeu o suspeito no último sábado (07/09). O suspeito de homicídio estava em posse de drogas quando foi encontrado e falou aos policiais que era usuário. O homem que não teve o nome divulgado.

Adriana havia se mudado para Trindade, município da região metropolitana da Goiânia, para viver com o marido. O relacionamento nunca foi aprovado pela família. Ana Maria disse que a filha era agredida constantemente pelo companheiro. Para ajudar a família de Adriana a fazer o traslado do corpo, os doadores podem utilizar a chave Pix (91) 99300-7889 pertencente à Ana Maria.