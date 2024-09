Grávida de 8 meses é assassinada a facadas pelo ex-companheiro em Belterra

Francilene Oliveira da Conceição, de 28 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, José Freitas de Sousa, 44, em Belterra, município no oeste do Pará, na tarde de terça-feira (10/9). De acordo com as autoridades, o suspeito, conhecido pelo apelido de “Bibica”, assassinou a mulher, que estava grávida de 8 meses, por motivo de ciúmes e não aceitar a separação. Além de Francilene, o pai dela, Francisco da Conceição, 62, foi atacado por “Bibica” com duas terçadadas.

De acordo com a Polícia Militar, José chegou em uma motocicleta na casa da vítima, que fica na Estrada Sete. Naquele momento, Francilene estava dormindo. O suspeito então adentrou no imóvel, aproveitou que a mulher estava descansando, e a esfaqueou pelas costas, conforme a PM.

Ao ser esfaqueada, a mulher gritou por ajuda. Francisco, genitor da vítima e que estava na residência, correu para ajudá-la assim que ouviu o pedido de socorro da filha. Ainda segundo a polícia, José Freitas agrediu o pai de Francilene na cabeça com um pedaço de madeira e, em seguida, o atacou duas vezes com um terçado. Depois disso, o suspeito fugiu.

Francilene e o bebê não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do crime. Por outro lado, Francisco da Conceição foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém. De acordo com as autoridades, apesar do quadro clínico delicado, o idoso teve uma melhora na saúde depois de passar por cirurgia.

A Delegacia de Belterra investiga o caso e já identificou testemunhas a serem ouvidas. Enquanto isso, as polícias Civil e Militar seguem atrás de “Bibica” que, até agora, está foragido. A faca utilizada no crime foi localizada pelas autoridades e apreendida.

Ajude a polícia a localizar o suspeito

Quaisquer informações que possam ajudar a encontrar José Freitas de Sousa, o "Bibica", podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.