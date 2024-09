Mulher é assassinada a facadas em Redenção e principal suspeito é ex-companheiro

Mais um caso de feminicídio foi registrado no Estado do Pará, na manhã desta segunda-feira (09/09). A servidora pública Aline Patrícia da Rosa foi assassinada no setor Bela Vista, em Redenção, localizado na região Sul do Pará. O principal suspeito do homicídio é o ex-companheiro da vítima, Welton Pereira de Souza.

A suspeita dos policiais é que Welton teria agredido Aline até a morte. A Polícia Civil estipula que o assassinato ocorreu por volta de 5h. O filho mais velho de Aline que encontrou o corpo da mãe. Segundo o portal Fato Regional, os policiais confirmaram marcas de facadas e hematomas, indicando possível espancamento. A suspeita recai sobre ex-companheiro porque Aline já havia registrado boletim de ocorrência contra Welton e possuía uma medida protetiva.

As suspeitas sobre Welton aumentaram após ele não ser mais contatado. Ele deixou o carro e o salão para trás. As polícia civil e militar continuam com as diligências para encontrar o suspeito. A vítima deixa dois filhos. Aline trabalhava em um posto de saúde no setor Alto Paraná.

Os órgãos de segurança solicitam, que qualquer informação que possa ajudar na solução do caso, deve ser encaminhada ao Disque-Denúncia (181). As denúncias também podem ser feitas para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Ainda é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em nenhum dos casos é necessário se identificar.