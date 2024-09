Homem é condenado a 21 anos de prisão por feminicídio em Marabá

Francisco Raionny Santos e Silva, de 32 anos, foi condenado a 21 anos e nove meses de prisão pelo assassinato de sua ex-companheira, Julcimara Regina Silva Lopes, com quem tinha três filhos. O julgamento ocorreu na manhã de quinta-feira, 5, no Tribunal do Júri do Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, em Marabá, sudeste do Pará. O crime aconteceu em abril de 2022, no bairro Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como Coca-Cola.

Francisco foi condenado por feminicídio após o júri, composto por cinco mulheres e dois homens, considerar que ele era o autor do crime. A acusação foi conduzida pela promotora de justiça Cristine Magella Corrêa Lima, enquanto a defesa, formada pelos advogados Diego Freires, Odilon Vieira e Wesley Menez, tentou sustentar a tese de negativa de autoria, que não foi acatada pelos jurados.

A juíza Alessandra Rocha da Silva Souza presidiu a sessão. Em nota, a defesa afirmou que respeita a decisão judicial, mas ressaltou que os antece​dentes criminais de Francisco pesaram no veredito. Além disso, os advogados alegam que o resultado do julgamento foi apertado e, por isso, já recorreram da sentença.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 16 de abril de 2022, quando Francisco Raionny atacou a ex-companheira com golpes de faca, na frente dos filhos do casal. Julcimara havia registrado dois boletins de ocorrência, relatando ameaças e violência doméstica dias antes de sua morte. Francisco foi preso quase um ano depois, em 26 de março de 2023, no município de Tucuruí.

Com informações do site Correio de Carajás.