Homem é morto a tiros por dupla encapuzada dentro de ambulância, em Paragominas

Um homem identificado como Walisson Oliveira Garuzzi, de 28 anos, foi executado a tiros dentro de uma ambulância na manhã de segunda-feira (16/09), em uma área conhecida como ponte do Deusdete, na zona rural de Paragominas, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, dois suspeitos encapuzados interceptaram a ambulância, retiraram o motorista e o pai de Walisson, e fizeram os disparos. Logo depois, a dupla fugiu do local.

A ambulância saiu da Vila Nova Jerusalém, onde a vítima havia sido ferida anteriormente. As informações iniciais são que Walisson teria se envolvido em uma confusão na região da comunidade do Onça. Quando o veículo de socorro, com os três ocupantes, trafegava pela estrada da comunidade Caip, a caminho da UPA de Paragominas, os homens encapuzados apareceram. Segundo a polícia, os executores mandaram o pai de Walisson e o motorista descerem do carro. Então atiraram duas vezes, com um revólver calibre 12, contra o tórax da vítima, que estava deitada em uma maca. Logo após o crime, os suspeitos partiram em direção a zona urbana da cidade.

Os ocupantes da ambulância acionaram a Polícia Militar, Civil e Científica, que estiveram no local para realizar a perícia no corpo e no veículo. Ainda não há informações sobre a autoria do homicídio. Ainda segundo a polícia, Walisson já teria um histórico de desavenças com vários moradores da região, inclusive com o uso de arma de fogo. Além disso, também tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso por meio da Delegacia de Homicídios de Paragominas. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar as investigações.