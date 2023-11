Funcionário de obra suspeito de assassinar mãe e filhas é preso e confessa crime

Um homem foi preso nesta segunda-feira (27) suspeito de matar uma mãe e três filhas dentro de casa, em Sorriso (MT). O suspeito trabalhava em uma obra ao lado do local onde as vítimas foram encontradas e confessou o crime após ser detido. Os corpos das quatro mulheres apresentavam sinais de abuso, três estavam sem roupa e todas foram degoladas.

De acordo com a Polícia Civil, o funcionário da obra tem histórico de violência doméstica e já foi encaminhado à delegacia. Até o momento, não se sabe se o suspeito tem vínculo com alguma das vítimas.

"Várias delas tinham perfurações de faca, com certeza, tentaram se defender. Quando estávamos procurando o acesso para entrar na casa, estávamos pensando em arrombar a porta principal, mas uma janela já estava arrombada", disse um dos sargentos do Corpo de Bombeiros.

O crime

Uma mulher de 46 anos e as filhas 19, 13 e 10 anos, foram encontradas sem vida, no Bairro Florais da Mata, no município que fica a 420 km da capital Cuiabá. Os vizinhos da família acionaram a Polícia Militar após notarem a ausência das quatro vítimas no último fim de semana.

O corpo da mãe e da filha mais velha estavam no corredor do imóvel. Já as outras estavam mortas em um dos quartos da casa. Ainda não há confirmação se ocorreu ou não abuso, apesar dos sinais localizados nas vítimas.

