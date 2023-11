Corpos de mãe e três filhas são encontrados degolados; três deles estavam sem roupa

Uma mulher e suas três filhas foram encontradas mortas e sem roupa na residência onde moravam, localizada no bairro de Florais da Mata, em Sorriso, Cuiabá (MT), na manhã desta segunda-feira (27). Segundo informações iniciais, as vítimas estavam desaparecidas desde o final de semana.

O Corpo de Bombeiros estava no local com a PM onde encontraram a mãe, de 45 anos, e a filha mais velha, de 19, mortas no corredor e as crianças, de 13 e 10 anos, nos quartos.

Três delas estavam nuas e com vários sinais de esfaqueamento, levando às autoridades a investigarem possíveis crimes de abuso sexual.

Conforme informações dos agentes, há sinais de arrombamento, pois uma janela da residência estava quebrada, e ainda há sinais de luta corporal. O caso segue em investigação.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com