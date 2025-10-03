Cinco fuzis russos de grosso calibre e munições são apreendidos dentro de ônibus em Castanhal

Cinco fuzis russos de grosso calibre, além de uma pistola e dezenas de munições, foram apreendidos na noite de quinta-feira (2), em Castanhal, nordeste do Pará. O material estava com duas mulheres, que foram presas dentro de um ônibus que realiza viagens interestaduais. A ação ocorreu durante uma fiscalização no 54 da BR-316.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h30, os agentes abordaram o ônibus que fazia o itinerário Belém – Palmas, no Tocantins. Durante a ação, inicialmente a equipe encontrou uma pequena quantidade de maconha com um passageiro. Na sequência, foi feita uma vistoria minuciosa nas bagagens e os policiais localizaram cinco fuzis do tipo AK-47, calibre 7.62, além de uma pistola calibre 5.7 e 39 munições.

Conforme a PRF, o material estava em posse de duas passageiras: uma jovem de 25 anos, natural de Breves, no Marajó, e outra de 23 anos, natural de Belém. Ambas informaram que transportavam as armas com destino ao estado de São Paulo. Questionadas, afirmaram que o armamento era de propriedade delas.

Armamento apreendido:

1 pistola FN Herstal Belgium calibre 5.7x28;

39 munições calibre 5.7x28;

1 fuzil AK-47 Radom Poland calibre 7.62x39 com carregador sobressalente;

1 fuzil AK-47 Zastava Kragujevac (ex-Iugoslávia) calibre 7.62 com tripé;

1 fuzil AK-47 VSKA calibre 7.62;

1 fuzil AK-104 calibre 7.62;

1 fuzil AK-47 (fabricante não identificado) calibre 7.62.

As duas mulheres foram presas em flagrante e encaminhadas, junto com as armas e munições, para a Delegacia de Polícia Civil de Castanhal. O material apreendido é considerado de grosso calibre e costuma ser utilizado em ações criminosas de grande porte, como assaltos a bancos e ataques conhecidos como “novo cangaço”.