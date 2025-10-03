Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Na época, a defesa de Jason alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um app de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade

Estadão Conteúdo

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Justiça de Santa Catarina condenou nesta quinta-feira, 2, a 12 anos de prisão o chef de cozinha Jason de Souza Junior, preso em janeiro acusado de estuprar uma menina. O participante do reality show Masterhef nega as acusações e a defesa diz que vai recorrer da sentença. O caso tramita em segredo de Justiça.

"Respeitamos a decisão judicial que condenou Jason de Souza Júnior a 12 anos de prisão, mas entendemos que ela não refletiu corretamente as provas dos autos. Jason nega o crime e confia na Justiça. Recorreremos da sentença com a convicção de que a verdade prevalecerá", afirmou o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos.

"Por se tratar de um processo em segredo de Justiça, não entraremos em detalhes", continuou o defensor. "No entanto, este é mais um caso em que um cidadão é levado à prisão com base exclusivamente no 'valor do depoimento da vítima', mesmo quando ele contraria diversos outros elementos de prova."

Pena

A pena para quem comete o estupro de vulnerável (quando há conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos) é de 8 a 15 anos de reclusão, mas pode aumentar no caso de a vítima apresentar lesões graves (a pena sobe de 10 a 20 anos) ou morrer (12 a 30 anos).

O caso

Investigações da Polícia Civil catarinense apontam que Jason de Souza Junior teria estuprado uma menina de 12 anos, no dia 31 de dezembro do ano passado, em Florianópolis.

Conforme a polícia, Júnior abordou a jovem na rua, quando ela saiu de casa para jogar o lixo. Com uma arma de fogo em mãos, o cozinheiro obrigou a menina a entrar em seu carro e a forçou a ter relações sexuais com ele, informou o delegado Cleber Serrano à época.

Informações como placa do veículo e dados físicos do agressor, como barba e cicatriz na barriga, levantaram a possibilidade de Jason ser o agressor. Além disso, exames de corpo de delito confirmam que a jovem foi vítima de violência sexual.

No dia seguinte, em 1° de janeiro, ele foi preso em flagrante na cidade de Palhoça, região metropolitana da capital. Ele teve a prisão convertida em preventiva e foi levado ao Presídio Masculino de Florianópolis.

Na época, a defesa de Jason de Souza Junior alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um aplicativo de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade na plataforma.

Antes de entrar para o reality show, na edição de 2022, Jason trabalhava como guitarrista de uma banda gospel e cozinhava de forma amadora. Ele é casado e pai de duas filhas.

Jason se destacou no MasterChef Brasil por causa da criação de uma receita de costelinha, que chegou a ser incluída no cardápio de uma famosa franquia de restaurantes. Ele foi eliminado do reality show após chegar no top 5. (Colaborou Ítalo Lo Re)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ESTUPRO/MENINA/EX-MASTERCHEF/PRISÃO

condenação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

FAMOSOS

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

02.10.25 23h12

SERIADO

Equipe de ‘Arcanjo Renegado’ roda cenas no Rio em locações que simulam o Pará para nova temporada

Ator Begê Muniz brincou sobre bastidores e mostra ambientação que simula o estado do Norte

02.10.25 22h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

PARALAMAS EM BELÉM

Paralamas do Sucesso abre o 'Rock das Mangueiras' nesta sexta (03), em Belém

A banda de rock nacional se apresenta com a nova turnê 'Clássicos', que reúne os maiores sucessos do grupo

02.10.25 19h34

Parecem os reais!

Quem são os sósias de Snoop Dogg e Johnny Depp que estavam no jogo entre PSG e Botafogo

Alguns fãs chegaram a confundir os sósias com o próprios artistas

20.06.25 15h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda