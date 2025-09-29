Capa Jornal Amazônia
Homem agride e estupra protetora de animais após se arrepender de adotar cachorro

O suspeito declarou que o animal adotado estava dando prejuízo e comendo objetos de sua casa

Gabrielle Borges
fonte

À PM, a mulher disse que o suspeito a agrediu o tempo todo com o cabo de uma faca em sua cabeça, a ameaçava diversas vezes e que colocou o pênis em sua boca, a estuprando (Freepik)

Uma mulher, de identidade não revelada, de 53 anos, foi amarrada, agredida e violentada sexualmente por homem, de identidade também não revelada, em um abrigo de animais, em Alta Floresta, região de 789 km de Cuiabá.

A principal motivação do crime seria de que o suspeito adotou um cachorro no local e se arrependeu, após o animal começar a comer objetos de sua casa, dando "grandes prejupizos". Ao tentar devolvê-lo, a vítima teria se recusado. 

A Polícia Militar foi acionada pela filha da vitima, que encontrou a mãe amarrada e machucada. Em testemunho, a vítima relatou aos policiais que foi até o abrigo e notou que o local estava sem energia elétrica e que ao entrar foi atacada pelo homem enfurecido.

De acordo com ela, o homem rasgou suas roupas e usou os retalhos para amarrar as mãos dela junto ao pescoço. Em seguida, ele deu um soco na boca dela e começou a dizer que estava se vingando pelo "grande prejuízo" que teve após adotar o cachorro e pelo fato dela não ter aceitado o animal adotado de volta.

À PM, a mulher disse que o suspeito a agrediu o tempo todo com o cabo de uma faca em sua cabeça e a ameaçava diversas vezes. Na sequência, o homem encostou o pênis na mulher e a estuprou.

Ela foi encaminhada ao Hospital Regional para atendimento médico. O suspeito ainda não foi localizado e não se sabe o que ocorreu com o cachorro. A Polícia Civil investiga o caso.

(*Gabrielle Borges, estagária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

