Brasil, de João Fonseca, enfrentará o forte Canadá na 1ª rodada qualificatória da Copa Davis Estadão Conteúdo 23.11.25 16h23 Em sorteio realizado na manhã deste domingo, em Bolonha, na Itália, o Brasil conheceu seu primeiro adversário na Copa Davis 2026. A equipe do capitão Jaime Oncins terá pela frente uma pedreira, o Canadá, campeão do tradicional torneio de seleções de tênis em 2022. Os jogos serão realizados no Canadá, em local e piso escolhido pelos mandantes, nos dias 6 e 7 ou 7 e 8 de fevereiro de 2026. O Brasil, que se classificou com um triunfo sobre a Grécia nos playoffs do Grupo Mundial, tem um retrospecto positivo diante dos canadenses. Foram quatro vitórias em seis duelos pela Davis, mas o último encontro ocorreu há 18 anos, pelo Zonal Americano, quando o astro da equipe brasileira, João Fonseca, mal tinha completado seu primeiro aniversário. Enquanto o time verde e amarelo deverá ter o número 24 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), os canadenses contam com três nomes no Top 50: Felix Auger-Aliassime, número 5 do mundo, Denis Shapovalov, 23º, e Gabriel Diallo, 41º. Liam Draxl (123º do ranking) e Alexis Galarneau (203º) também disputaram partidas de simples nos dois últimos anos. O adversário do vencedor do confronto da primeira rodada sairá da partida entre França e Eslováquia. Se os brasileiros se classificarem à segunda rodada, deverão enfrentar os franceses em casa ou os eslovacos como visitantes, em setembro. Quem avançar desta segunda rodada avança à fase final, que será realizada na Itália em novembro. A Itália, anfitriã do Final 8, entrará na disputa somente nas quartas de final, enquanto a Espanha, finalista da atual edição da Copa Davis, justamente contra os italianos, aguardará o vencedor de Chile e Sérvia, já garantido na segunda rodada do qualificatório. Confira os confrontos da 1ª rodada da fase qualificatória da Copa Davis 2026: Chile x Sérvia Alemanha x Peru Croácia x Dinamarca Equador x Austrália Noruega x Grã-Bretanha Bulgária x Bélgica Japão x Áustria Índia x Holanda Coreia do Sul x Argentina Hungria x Estados Unidos República Checa x Suécia França x Eslováquia Canadá x Brasil Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Copa Davis Brasil Canadá João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44