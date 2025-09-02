PF prende mulher por estupro de vulnerável contra os próprios filhos

Uma mulher foi detida nesta terça-feira (2) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante operação conduzida pela Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu. Ela é acusada de praticar estupro de vulnerável contra os próprios filhos. De acordo com as autoridades, ela produzia, armazenava e comercializava arquivos com cenas de abuso sexual dos menores.

O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara Federal Criminal de São João de Meriti e cumprido pelos agentes federais.

Após os procedimentos legais, a presa foi levada para o sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Federal, além do crime de estupro de vulnerável, a mulher também deverá responder por armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil.