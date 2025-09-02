Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

PF prende mulher por estupro de vulnerável contra os próprios filhos

A mulher também deverá responder por armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Uma mulher foi detida nesta terça-feira (2) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante operação conduzida pela Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu. Ela é acusada de praticar estupro de vulnerável contra os próprios filhos. De acordo com as autoridades, ela produzia, armazenava e comercializava arquivos com cenas de abuso sexual dos menores.

O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara Federal Criminal de São João de Meriti e cumprido pelos agentes federais.

Após os procedimentos legais, a presa foi levada para o sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Federal, além do crime de estupro de vulnerável, a mulher também deverá responder por armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PROJETO

Governo federal apresenta proposta para tirar obrigatoriedade da autoescola

A medida visa reduzir os custos para os candidatos, que hoje variam entre R$ 3.000 e R$ 4.000, dependendo do Estado

02.09.25 15h46

Brasil terá João Fonseca e Thiago Wild em duelo com a Grécia na Copa Davis

02.09.25 14h58

BASQUETE

Seleção masculina de basquete derrota Argentina e se sagra campeã da Americup

Os brasileiros vinham embalados por grande vitória sobre a equipe americana

31.08.25 22h58

vôlei feminino

Brasil vira sobre a República Dominicana e avança às quartas do Mundial de vôlei feminino

Com ajustes táticos e atuações individuais de destaque, o time verde e amarelo se recuperou após perder o primeiro set

31.08.25 12h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Policial militar tenta matar ex-namorada a tiros e fere outra mulher durante festa em Manaus

Cena foi registrada por testemunha e mostra homem disparando um tiro contra a mulher. Polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio.

01.09.25 18h42

INUSITADO

Condomínio proíbe relação sexual de moradores após 22h e polêmica viraliza; entenda o caso

A quebra da norma poderia gerar multa de R$ 237. Em casos persistentes, o texto chega a cogitar a exposição de gravações de sons durante reuniões do condomínio

02.09.25 8h56

PROJETO

Governo federal apresenta proposta para tirar obrigatoriedade da autoescola

A medida visa reduzir os custos para os candidatos, que hoje variam entre R$ 3.000 e R$ 4.000, dependendo do Estado

02.09.25 15h46

BRASIL

Estagiário usava OAB de advogado interditado e com doença neurológica para fraudes em processos

Justiça do Distrito Federal descobriu um esquema criminoso que explorava a vulnerabilidade de um advogado interditado por doença degenerativa

02.09.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda