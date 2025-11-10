Vídeo mostra chegada de tornado em cidade que foi devastada no Paraná

Um vídeo gravado na sexta-feira (7) pelo circuito de câmeras do campus de Laranjeiras do Sul da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) registrou a chegada de um tornado em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. As imagens, analisadas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), mostram o avanço de uma supercélula que gerou ventos de até 330 km/h. Seis pessoas morreram e 750 ficaram feridas devido às tempestades.

A gravação foi feita em time-lapse, que consiste em velocidade acelerada, e mostra o avanço da supercélula. A tempestade, que carregava o tornado, é caracterizada pela presença de um mesociclone, uma corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem.

O vídeo, divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Simepar, inicia às 18h e vai até às 18h16. As câmeras da UFFS estão localizadas na zona rural de Laranjeiras do Sul, a cerca de 5 km de Rio Bonito do Iguaçu.

Impacto do tornado no Paraná

O Simepar atualizou, também nesta segunda (10), que em Rio Bonito do Iguaçu os ventos atingiram até 330 km/h. Outros dois tornados foram registrados no mesmo dia: um em Guarapuava, a 130 km de distância, e outro em Turvo, a 166 km.

As tempestades resultaram na morte de seis vítimas. Além disso, 750 pessoas ficaram feridas, das quais 22 permaneciam internadas até o início da manhã desta segunda-feira (10).

Nesta segunda (10), o Governo informou, por meio do Corpo de Bombeiros, que "não há mais buscas ou resgates e atendimentos pré-hospitalares". O trabalho de cadastramento e atendimento das famílias, assim como a distribuição de donativos e a retirada de estruturas danificadas e limpeza, seguem em andamento, com o esforço coletivo de moradores, voluntários e servidores do Estado e prefeitura.

Rio Bonito do Iguaçu e a reconstrução

Proporcionalmente, Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais afetada. O município, que possui cerca de 14 mil habitantes, teve 90% dos imóveis destruídos.

Segundo o prefeito Sezar Augusto Bovino, a cidade precisará ser reconstruída. O governo estadual destinará R$ 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap) para essa finalidade. O valor poderá ser repassado diretamente às famílias, com previsão de até R$ 50 mil por residência, conforme um projeto de lei aprovado em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).