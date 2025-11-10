Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Vídeo mostra chegada de tornado em cidade que foi devastada no Paraná

Supercélula gerou tempestade devastadora que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo, no centro do estado

O Liberal
fonte

Imagem mostra a chegada do tornado no Paraná (Reprodução | UFFS)

Um vídeo gravado na sexta-feira (7) pelo circuito de câmeras do campus de Laranjeiras do Sul da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) registrou a chegada de um tornado em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. As imagens, analisadas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), mostram o avanço de uma supercélula que gerou ventos de até 330 km/h. Seis pessoas morreram e 750 ficaram feridas devido às tempestades.

A gravação foi feita em time-lapse, que consiste em velocidade acelerada, e mostra o avanço da supercélula. A tempestade, que carregava o tornado, é caracterizada pela presença de um mesociclone, uma corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem.

O vídeo, divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Simepar, inicia às 18h e vai até às 18h16. As câmeras da UFFS estão localizadas na zona rural de Laranjeiras do Sul, a cerca de 5 km de Rio Bonito do Iguaçu.

Impacto do tornado no Paraná

O Simepar atualizou, também nesta segunda (10), que em Rio Bonito do Iguaçu os ventos atingiram até 330 km/h. Outros dois tornados foram registrados no mesmo dia: um em Guarapuava, a 130 km de distância, e outro em Turvo, a 166 km.

As tempestades resultaram na morte de seis vítimas. Além disso, 750 pessoas ficaram feridas, das quais 22 permaneciam internadas até o início da manhã desta segunda-feira (10).

Nesta segunda (10), o Governo informou, por meio do Corpo de Bombeiros, que "não há mais buscas ou resgates e atendimentos pré-hospitalares". O trabalho de cadastramento e atendimento das famílias, assim como a distribuição de donativos e a retirada de estruturas danificadas e limpeza, seguem em andamento, com o esforço coletivo de moradores, voluntários e servidores do Estado e prefeitura.

Rio Bonito do Iguaçu e a reconstrução

Proporcionalmente, Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais afetada. O município, que possui cerca de 14 mil habitantes, teve 90% dos imóveis destruídos.

Segundo o prefeito Sezar Augusto Bovino, a cidade precisará ser reconstruída. O governo estadual destinará R$ 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap) para essa finalidade. O valor poderá ser repassado diretamente às famílias, com previsão de até R$ 50 mil por residência, conforme um projeto de lei aprovado em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tornado no Paraná
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FERIADO NACIONAL?

Dia 20 de novembro é feriado? Entenda a data em que é celebrada a consciência negra no Brasil

Neste dia, são realizadas programações especiais em diversos estados do país

10.11.25 10h12

BRASIL

Lula participa da IV Cúpula Celac-UE para tratar da cooperação entre América Latina e Europa

O presidente deve retornar a Belém ainda neste domingo (9/11)

09.11.25 9h42

TRAGÉDIA

Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas

08.11.25 9h09

EXPECTATIVA

Seleção feminina de futebol fará amistosos com Noruega e Portugal na última Data Fifa do ano

Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos.

07.11.25 14h53

MAIS LIDAS EM BRASIL

FERIADO NACIONAL?

Dia 20 de novembro é feriado? Entenda a data em que é celebrada a consciência negra no Brasil

Neste dia, são realizadas programações especiais em diversos estados do país

10.11.25 10h12

Assassinato

Vereador e assessor são mortos a tiros em sítio na Bahia

A Prefeitura de Santo Amaro decretou três dias de luto oficial

10.11.25 9h20

MUNDO

Lutador brasileiro é encontrado morto dentro de prisão nos Estados Unidos

Atleta teve passagem pelo UFC entre 2012 e 2018 e com carreira internacional no mundo das lutas

10.11.25 8h59

ENEM

Enem 2025: saiba quem pode solicitar a reaplicação das provas

Inep garante uma alternativa de reaplicação para os candidatos que enfrentaram eventos extraordinários sejam eles logísticos, climáticos ou de saúde

10.11.25 10h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda