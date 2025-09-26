Comediante de 'A Praça É Nossa' é condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável

O humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido por seu trabalho no programa "A Praça É Nossa" do SBT e por interpretar o personagem Gaudêncio, foi condenado a 18 anos de reclusão pela Justiça. A sentença, publicada nesta quinta-feira (25/9), refere-se ao crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, de 7 anos.

Detalhes da condenação e crime

A menina é filha de uma breve relação entre o artista e uma amiga. No início, Cristiano era distante, mas passou a conviver com a criança após insistência da mãe. Em uma dessas visitas, ela notou sinais de possível abuso e registrou um boletim de ocorrência, segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias.

Após a criança passar por exames de corpo de delito, foi dado início ao processo criminal.

A pena aplicada foi agravada conforme o artigo 226 do Código Penal, que trata de crimes cometidos por parentes próximos da vítima.

O caso tramita em segredo de Justiça na 6ª Vara de Família de Porto Alegre.

A Defesa e o Histórico Pessoal do Humorista

Apesar da condenação, a defesa de Cristiano Pereira mantém sua estratégia, solicitando a guarda da criança e alegando a prática de alienação parental por parte da mãe.

O humorista, além de integrar o elenco do programa de Carlos Alberto de Nóbrega no SBT, é casado com Mary Godoy Pereira e tem outros quatro filhos.

