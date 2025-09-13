PC prende homem suspeito de estuprar menina de 10 anos em Água Azul do Norte

Um homem foi preso pela Polícia Civil neste sábado (13/9), em Água Azul do Norte, sudeste do Pará, suspeito de cometer estupro de vulnerável. De acordo com a PC, ele teria cometido o crime contra uma menina de 10 anos.

Os agentes descobriram que o suspeito estava em uma fazenda a cerca de 50 km do centro do município, mas não tinham a localização exata do local. Ainda segundo a Polícia Civil, uma conhecida dele o convenceu a comparecer à delegacia.

Com isso, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva que estava em aberto contra o suspeito. Após a prisão, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Punição

A legislação brasileira determina até 10 anos de reclusão para quem “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.

