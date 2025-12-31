Capa Jornal Amazônia
Governo vai lançar 17 lavanderias públicas para lavar roupa de graça no Brasil; veja como funciona

Projeto permite que famílias de baixa renda lavem roupas sem custo com água e luz

Hannah Franco
fonte

Lavar roupa de graça: governo cria 17 lavanderias públicas no país (Freepik)

O governo federal anunciou a criação de 17 lavanderias públicas e comunitárias em todo o país, que permitirão à população de baixa renda lavar roupas de forma gratuita, sem gastar água e energia elétrica em casa. A iniciativa recebeu investimento de R$ 13 milhões e integra a Política Nacional de Cuidados, sancionada em dezembro de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta busca reduzir a sobrecarga do trabalho doméstico, especialmente entre as mulheres, que historicamente concentram a maior parte das tarefas de cuidado no Brasil. A primeira unidade já foi inaugurada em maio de 2025, em Caruaru, no Pernambuco, com investimento de R$ 471,8 mil.

O que são as lavanderias públicas e comunitárias

As lavanderias públicas são equipamentos coletivos com áreas de lavagem e secagem de roupas, equipadas com máquinas de alta eficiência, que consomem menos água e energia. Além disso, os espaços contam com sala multiuso, brinquedoteca, recepção e áreas de convivência.

Segundo o governo federal, os locais também devem abrigar cursos, oficinas, atividades culturais e ações de lazer, permitindo que o tempo antes dedicado à lavagem de roupas seja convertido em estudo, convivência comunitária e geração de renda.

Quem pode usar as lavanderias públicas

Para utilizar o serviço, o cidadão precisa:

  • Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico)
  • Realizar agendamento prévio na unidade da lavanderia

Embora o projeto tenha sido pensado para reduzir a sobrecarga das mulheres, homens também podem participar das atividades e utilizar os serviços oferecidos.

Como funciona o uso das lavanderias

O funcionamento ocorre por meio de agendamento, garantindo o acesso organizado às máquinas. Enquanto as roupas são lavadas e secas, os usuários podem participar de atividades formativas, deixar os filhos na brinquedoteca ou integrar ações comunitárias promovidas no local.

O governo destaca que o uso das máquinas públicas contribui para a redução das despesas domésticas, principalmente nas contas de água e energia elétrica.

Impacto na rotina das mulheres

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que as mulheres dedicam, em média, 21,3 horas semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas, quase o dobro do tempo gasto pelos homens, que somam 11,7 horas semanais.

Entre mulheres negras, idosas e de baixa renda, a jornada é ainda maior. Mulheres entre 60 e 69 anos chegam a dedicar 24 horas semanais ao trabalho de cuidados, enquanto aquelas com 80 anos ou mais mantêm uma média de 17 horas semanais.

As lavanderias públicas fazem parte do Plano Nacional de Cuidados, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), pelo Ministério das Mulheres e pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a iniciativa representa uma mudança estrutural. “As lavanderias públicas são um exemplo concreto de como políticas de cuidado podem transformar vidas. Quando liberamos tempo para as mulheres, estamos devolvendo dignidade, autonomia e oportunidade de participação plena na sociedade. Não se trata apenas de lavar roupas, mas de mudar uma cultura e garantir justiça de gênero”, afirmou.

Onde serão implantadas as lavanderias públicas

Além da unidade já inaugurada em Caruaru (PE), o governo firmou convênios para novas lavanderias em:

  • Petrópolis (RJ) – duas unidades, com investimento de R$ 621,8 mil
  • Teresina e Parnaíba (PI) – duas unidades, com aporte de R$ 1,3 milhão

Estados como Ceará e Bahia estão em diálogo para receber novas unidades. Ao todo, 17 lavanderias públicas devem ser implantadas em todo o país.

