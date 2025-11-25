Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lavanderias self-service se multiplicam em Belém

Franquias avançam, mas negócios independentes ganham força e fidelizam

Gabi Gutierrez
fonte

As lavanderias com auto atendimento são febre na capital (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Belém vive um boom de lavanderias self-service, que passaram a ocupar rapidamente ruas e esquinas de diferentes bairros. O modelo, baseado em operação automática, baixo custo operacional e promessa de praticidade ao consumidor, atrai tanto moradores em busca de economia de tempo e recursos quanto pequenos investidores interessados em retorno rápido. Mas o ritmo acelerado de expansão — muitas vezes com unidades surgindo lado a lado — levanta dúvidas sobre a real demanda do mercado e sobre os limites de saturação em áreas residenciais da cidade.

Sem apoio de rede e fazendo tudo sozinha — da escolha de máquinas aos fornecedores — Mari inaugurou há dois anos a primeira lavanderia do bairro. Começou com duas máquinas; hoje tem quatro e conta que já planeja abrir outra unidade.

Fidelizando clientes

Na capital paraense, quem tem dominado parte importante do mercado em Belém são as lavanderias independentes, que conquistam clientes pela proximidade e pela sensibilidade ao perfil local. Foi o que viveu Mari Aires, dona de uma lavanderia independente na Terra Firme.

Mari estudou bem seu público e explica que, por ser majoritariamente classe C e D, é o atendimento e qualidade dos produtos que fazem toda a diferença: “O cliente aqui é exigente. Reclamam se eu mudo o amaciante ou o sabão. Então sempre uso o melhor. Acho que é por isso que eles voltam”.

Com operação enxuta e custo de instalação menor que o de uma franquia, Mari afirma que recuperou o investimento em seis meses, graças a um financiamento com juros baixos obtido pelo marido, servidor público.

Hoje, ela concorre com cinco lavanderias na mesma área, mas garante que o negócio continua saudável.“Tem público para todos. Quem mantém qualidade, cresce”, afirma a empresária da Terra Firme.

Consumidor muda hábitos — mas preço ainda pesa

A decisão de usar uma lavanderia self-service, segundo empreendedores, está ligada a três fatores:

  • economia de tempo,
  • redução dos gastos com água, luz e produtos,
  • rotinas cada vez mais apertadas.

É o que relata Telma Lisboa, dona de uma lavanderia em Canudos, aberta há seis meses: “Isso é libertador para o cliente. Ele sai com a roupa lavada, cheirosa, sequinha e economiza muito. As pessoas trabalham muito e não têm tempo.”

Segundo ela, o público é diverso: moradores do bairro, estudantes, trabalhadores que passam pouco tempo em casa e famílias que buscam praticidade na rotina semanal de lavagem.

Franquia ou negócio independente? O que compensa mais

Apesar da forte presença de redes nacionais, as duas empreendedoras entrevistadas rejeitaram o modelo de franquia. Telma explica que chegou a estudar marcas do setor, mas as exigências e custos a afastaram: “As franquias têm royalties, regras e o suporte nem sempre é bom. Eu sou detalhista e queria liberdade de criar a minha marca. Então preferi um modelo sem franquia”.

Para a empresária do bairro de Canudos, o maior desafio é dominar a operação, que exige conhecimento técnico e atenção constante.“Parece fácil, mas não é. A área de serviços é desafiadora. Máquinas falham, produtos variam, e você tem que estar disponível”, disse a empresária.

Mari revelou que tentou cinco franquias, mas todas recusaram instalar uma unidade no bairro. “A franquia não estava acessível para esse bairro. Disseram que não se encaixava no padrão que buscavam. Então resolvi fazer por conta própria. No final, descobri que franquia não dá muito lucro para cá.”, relata.

Mesmo assim, segundo ela, o retorno compensa — não apenas financeiramente, mas também pelo reconhecimento dos clientes e pela boa avaliação do serviço na região.

Saturação à vista? O que fazer pra se diferenciar?

Com o avanço simultâneo de franquias e independentes, na mesma região, na capital, já é possível registrar cinco ou mais unidades ativas, como é o caso da Terra Firme.

Isso levanta preocupação sobre a sustentabilidade do mercado para essas empresárias, mas elas falam o que é possível fazer para se destacar.

Telma observa que os consumidores seguem priorizando fatores como: qualidade dos produtos usados, rapidez, preço competitivo e a localização. "Eu observo muito o que agrada ou não meus clientes e percebo que estar atenta aos detalhes, faz toda a diferença na hora de ser escolhida", disse Telma.

São esses elementos que, segundo as empreendedoras locais, diferenciam pequenos negócios de grandes redes.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lavanderias em belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

COMPRAS

Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%

Expectativa é de aumento nas vendas, impulsionado pela busca por presentes e roupas para as festas de fim de ano

26.11.25 6h30

Tacacá, patrimônio do Brasil

Em Belém, tacacazeiras se orgulham do título de Patrimônio Cultural do Brasil

Reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) valoriza o ofício tradicional no Norte

25.11.25 21h42

indenização

Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça

Para ter direito ao recebimento, é necessário ter vencido uma ação de concessão ou revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, sem possibilidade de recurso

25.11.25 18h30

renda média

Com emprego e transferência de renda, rendimento sobe 70% e pobreza cai ao piso em 30 anos

Os avanços foram turbinados pelo aquecimento do mercado de trabalho e pela expansão e maior eficácia de programas de transferência de renda.

25.11.25 15h39

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda