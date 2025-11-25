LibTalks: Grupo Liberal inova com debates ao vivo

O LibTalks, série de debates contínuos do Grupo Liberal, está consolidando o Espaço Romulo Maiorana como um importante fórum de discussão sobre temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e o futuro do Pará. Sete grandes eventos já foram promovidos, entre eles, uma programação dedicada a cidades sustentáveis, em parceria com o Ministério das Cidades. Para 2026, ao menos seis novas edições do LibTalks estão previstas.

A proposta do evento é reunir especialistas, lideranças, empresas e instituições para discutir soluções, compartilhar experiências e apresentar ideias que contribuam para o futuro da região.

Como funciona?

O formato adota um modelo dinâmico e direto, inspirado no formato de talk show. Em vez de longas apresentações individuais, o evento é estruturado como um bate-papo entre um mediador e convidados, o que torna as discussões mais fluidas, aprofundadas e acessíveis ao público. O debate é mediado pelo jornalista Ney Messias, diretor de entretenimento e rádio web do Grupo Liberal, que conduz a conversa, faz provocações, cria pontes entre os temas e organiza a dinâmica entre os participantes.

O formato prioriza diálogo, não palestras. Assim, os convidados interagem entre si, compartilham experiências e respondem às perguntas do mediador, o que torna o conteúdo mais rico e conectado à realidade amazônica.

Duração enxuta

O LibTalks é planejado para ser objetivo: o debate ocorre em cerca de 50 minutos de discussão. Essa duração curta mantém o público engajado e concentra as falas nos pontos mais relevantes.

O evento é exclusivo para convidados, com público formado por especialistas, acadêmicos, empresários, representantes do poder público e instituições ligadas aos temas discutidos. Embora presencialmente seja restrito, o LibTalks também conta com transmissão ao vivo pelo YouTube de O Liberal, ampliando o alcance do conteúdo.

Qual o diferencial do LibTalks?

O modelo adotado pelo LibTalks se diferencia por:

Aproximar especialistas e público, graças ao formato de conversa;

Agilidade e clareza, com duração curta e foco no essencial;

Conexão entre diferentes setores, reunindo ciência, governos, empresas e comunidades;

Capacidade de traduzir temas complexos, como bioeconomia e sustentabilidade, para um público mais amplo.