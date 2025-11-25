Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

LibTalks: Grupo Liberal inova com debates ao vivo

Este ano, sete edições já foram realizadas

Gabi Gutierrez
fonte

O terceiro encontro teve como tema os desafios das periferias (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O LibTalks, série de debates contínuos do Grupo Liberal, está consolidando o Espaço Romulo Maiorana como um importante fórum de discussão sobre temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e o futuro do Pará. Sete grandes eventos já foram promovidos, entre eles, uma programação dedicada a cidades sustentáveis, em parceria com o Ministério das Cidades. Para 2026, ao menos seis novas edições do LibTalks estão previstas.

A proposta do evento é reunir especialistas, lideranças, empresas e instituições para discutir soluções, compartilhar experiências e apresentar ideias que contribuam para o futuro da região.

Como funciona?

O formato adota um modelo dinâmico e direto, inspirado no formato de talk show. Em vez de longas apresentações individuais, o evento é estruturado como um bate-papo entre um mediador e convidados, o que torna as discussões mais fluidas, aprofundadas e acessíveis ao público. O debate é mediado pelo jornalista Ney Messias, diretor de entretenimento e rádio web do Grupo Liberal, que conduz a conversa, faz provocações, cria pontes entre os temas e organiza a dinâmica entre os participantes.

O formato prioriza diálogo, não palestras. Assim, os convidados interagem entre si, compartilham experiências e respondem às perguntas do mediador, o que torna o conteúdo mais rico e conectado à realidade amazônica.

Duração enxuta

O LibTalks é planejado para ser objetivo: o debate ocorre em cerca de 50 minutos de discussão. Essa duração curta mantém o público engajado e concentra as falas nos pontos mais relevantes.

O evento é exclusivo para convidados, com público formado por especialistas, acadêmicos, empresários, representantes do poder público e instituições ligadas aos temas discutidos. Embora presencialmente seja restrito, o LibTalks também conta com transmissão ao vivo pelo YouTube de O Liberal, ampliando o alcance do conteúdo.

Qual o diferencial do LibTalks?

O modelo adotado pelo LibTalks se diferencia por:

  • Aproximar especialistas e público, graças ao formato de conversa;
  • Agilidade e clareza, com duração curta e foco no essencial;
  • Conexão entre diferentes setores, reunindo ciência, governos, empresas e comunidades;
  • Capacidade de traduzir temas complexos, como bioeconomia e sustentabilidade, para um público mais amplo.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

COMPRAS

Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%

Expectativa é de aumento nas vendas, impulsionado pela busca por presentes e roupas para as festas de fim de ano

26.11.25 6h30

Tacacá, patrimônio do Brasil

Em Belém, tacacazeiras se orgulham do título de Patrimônio Cultural do Brasil

Reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) valoriza o ofício tradicional no Norte

25.11.25 21h42

indenização

Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça

Para ter direito ao recebimento, é necessário ter vencido uma ação de concessão ou revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, sem possibilidade de recurso

25.11.25 18h30

renda média

Com emprego e transferência de renda, rendimento sobe 70% e pobreza cai ao piso em 30 anos

Os avanços foram turbinados pelo aquecimento do mercado de trabalho e pela expansão e maior eficácia de programas de transferência de renda.

25.11.25 15h39

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda