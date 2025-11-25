Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Retirada do tarifaço de 40% sobre o açaí pode aumentar exportações, mas pressionar preços no mercado

Com a retirada da tarifa de 40% sobre o açaí, produtores e vendedores paraenses podem ter uma nova realidade de preços e oferta, enquanto o mercado externo pode se tornar um destino mais lucrativo para o fruto típico da região.

Jéssica Nascimento

A decisão do governo norte-americano de retirar a tarifa de 40% sobre o açaí pode trazer consequências significativas para o mercado paraense. Com a maior competitividade no mercado externo, o fruto paraense pode se tornar mais atrativo, mas a pressão sobre o consumo local pode resultar em preços mais altos para os consumidores de Belém e outras cidades do estado. Especialistas e produtores ainda analisam as consequências dessa mudança para o futuro da cadeia produtiva do açaí.

image(Foto: Thiago Gomes)

Enquanto o mercado externo, especialmente os Estados Unidos, representa uma oportunidade de aumento nas exportações, o impacto para o mercado interno ainda é incerto. Produtores e comerciantes locais temem uma possível elevação no preço do açaí, já que a demanda externa pode desviar a oferta que antes abastecia o consumo local.

A competitividade internacional e os efeitos

A retirada da tarifa de 40% sobre o açaí, que vigorava desde julho de 2025, tem gerado discussões intensas entre os envolvidos na cadeia produtiva. Para Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA, a medida trouxe benefícios imediatos ao tornar o produto mais competitivo no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos.

"A suspensão do tarifaço de 40% melhora a competitividade do açaí, principalmente para os exportadores paraenses. Agora, eles conseguem vender para os Estados Unidos com um custo de entrada mais baixo, o que pode aumentar a margem de lucro", explica Costa.

Com o açaí se tornando mais atraente para o mercado internacional, a demanda externa tende a crescer, o que pode resultar em uma pressão sobre os preços internos. Segundo Costa, a curto prazo, isso pode significar um aumento nos preços, especialmente no varejo local, já que parte da produção destinada ao consumo interno pode ser redirecionada para mercados mais lucrativos.

image (Foto: Thiago Gomes)

Impacto no mercado local: preços mais altos à vista?

Por outro lado, a retirada da tarifa traz uma preocupação central para os comerciantes e consumidores locais: o impacto no preço do açaí. Lays Sampaio, vendedora de açaí na Avenida Romulo Maiorana, acredita que o efeito da mudança não tem sido tão drástico para o mercado paraense até o momento.

image Lays Sampaio. (Foto: Thiago Gomes)

"O consumo aumentou, mas não por causa da tarifa. A safra deste ano, que está chegando ao fim, ajudou a reduzir um pouco os preços. O açaí continua sendo um produto consumido por todos, e não só aqui no Pará, mas também no mundo inteiro," afirma Sampaio.

Apesar dessa visão mais otimista, especialistas como Jhoy Gerald Rochinha Jr, diretor da Associação da Cadeia Produtiva do Açaí de Belém (ACPAB), alertam para os riscos de uma elevação no preço do produto no curto prazo. A demanda externa, especialmente com o retorno das encomendas dos Estados Unidos, pode levar a um desabastecimento no mercado local.

"Nosso medo é que, com o aumento da demanda externa, o preço do açaí suba e se torne inacessível para o consumidor paraense, especialmente para os batedores artesanais e a população que depende do açaí diariamente," destaca Rochinha Jr.

VEJA MAIS

image Suspensão de tarifaço de 40% dos EUA é celebrada por produtores de agricultura do Pará
Com a decisão do governo dos EUA de retirar as taxas extras sobre produtos agrícolas brasileiros, representantes da agricultura paraense veem um alívio, mas ressaltam que o caminho para a recuperação ainda é longo

image Lista da Casa Branca mostra 249 produtos brasileiros com tarifa zerada
EUA suspendem imposto de 40% sobre itens agrícolas do Brasil para tentar conter inflação de preços de alimentos no mercado norte-americano

Desafios da cadeia produtiva 

Além das preocupações com os preços, a retirada do tarifaço também revela as fragilidades da cadeia produtiva do açaí no Pará. Para Emerson Menezes, consultor agrícola da Amaçaí (Associação dos Produtores de Açaí da Amazônia), as mudanças no mercado ainda são recentes e os efeitos sobre os preços no varejo podem não ser imediatos.

"A demanda pelo açaí tende a aumentar com a retirada da tarifa, mas a nossa safra ainda está gradativa. Como o mercado nacional e internacional começa a reagir, podemos esperar que os preços se mantenham entre R$ 16 e R$ 20 o litro para o consumidor final," explica Menezes.

Porém, essa expectativa pode ser impactada pela entressafra, que já se aproxima, o que pode limitar a oferta de açaí e aumentar os custos de transporte e frete. Isso ocorre, especialmente em um cenário onde a produção tende a diminuir e a demanda externa aumenta.

image (Foto: Thiago Gomes)

O futuro do mercado de açaí no Pará ainda é incerto, e a resposta do mercado interno e externo a essa mudança pode levar alguns meses para ser totalmente compreendida. A previsão é que, entre meados de dezembro e janeiro, os efeitos mais concretos sobre o preço e a oferta do produto se tornem mais evidentes.

"Vamos precisar de mais tempo para ver como o mercado vai se ajustar. As fábricas e produtores vão começar a sentir os impactos, e é aí que veremos se o preço vai aumentar ou se conseguiremos equilibrar essa oferta com a demanda," conclui Jhoy Gerald Rochinha Jr.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tarifaço

açaí

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

COMPRAS

Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%

Expectativa é de aumento nas vendas, impulsionado pela busca por presentes e roupas para as festas de fim de ano

26.11.25 6h30

Tacacá, patrimônio do Brasil

Em Belém, tacacazeiras se orgulham do título de Patrimônio Cultural do Brasil

Reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) valoriza o ofício tradicional no Norte

25.11.25 21h42

indenização

Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça

Para ter direito ao recebimento, é necessário ter vencido uma ação de concessão ou revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, sem possibilidade de recurso

25.11.25 18h30

renda média

Com emprego e transferência de renda, rendimento sobe 70% e pobreza cai ao piso em 30 anos

Os avanços foram turbinados pelo aquecimento do mercado de trabalho e pela expansão e maior eficácia de programas de transferência de renda.

25.11.25 15h39

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda